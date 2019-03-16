إيهاب جلال: لا يستطيع أحد إنكار دور حسام حسن مع المصري

أبدى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي سعادته، بالفوز الذي حققه الفريق على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.
وقال جلال في تصريحات تليفزيونية "حققنا فوزا هاما للغاية اليوم، وأشكر اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير على التكاتفلعودة الفريق لسابق عهده".
وأردف: "لم تكن هناك أي ضغوط عصبية في المباراة، فأهم ماحدث هو الوصول إلى النقطة 41، وتحقيق الانتصار هو الأهم".
وواصل: "لا يستطيع أحد إنكار دور حسام حسن مع المصري خلال السنوات الماضية وما حققه مع الفريق،
واوضح: "تحدثت مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الـ 3 نقاط في كل مباراة نخوضها، فكل المباريات صعبة لأن الفرق إما تنافس على الدوري أو تحاول الهروب من دائرة الهبوط".
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