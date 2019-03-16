طارق سليمان: محمد الشناوي قدم مباراة كبيرة في لقاء شبيبة الساورة

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي أن محمد الشناوي قدم مباراة كبيرة في لقاء شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بثلاثية دون رد. المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بثلاثية دون رد. وقال سليمان إنه عقد جلسة مع علي لطفي حارس الأهلي صباح اليوم السبت بعد قرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني بإشراك الشناوي مشيداً بتفهم لطفي لوجهة نظر لاسارتي كما أنه دعم الحارس بقوة وطالبه بالصبر للحصول على الفرصة كاملة.

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