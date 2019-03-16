شاهد.. مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد بريمونتادا أمام سوانزي

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفينن في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

سجل هدفي سوانزي سيتي كلًا من مات جرايمس وبيرسانت سيرينا في الدقيقتين 21،29 على الترتيب، فيما سجل بيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو أهداف مانشستر سيتي في الدقائق 69،79،89 على الترتيب.

بادر مانشستر سيتي بتهديد مرمي سوانزي سيتي مع بداية المباراة وكاد ليو سانيه أن يسجل أولي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد توغل داخل

منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد كرة صاروخية لكن حارس سوانزي تصدي لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 13 أرسل ليروي ساني عرضية

متقنة من الجانب الأيسر إلى رياض محرز الذي سددها مباشرة في المرمي لكن حارس سوانزي واصل التألق أنقذ مرماه ببسالة.

وفي الدقيقة 21 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سوانزي سيتي بعد خطأ من فابيان ديلف مدافع مانشستر سيتي، لينفذها مات جرايمس ويسكنها الشباك معلنًا الهدف الأول لفريقه.

لم يكتف سوانزي سيتي وعزز بهدف ثان في الدقيقة 29 عن طريق لاعبه سيلينا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لم يستطع حارس مانشستر سيتي من التصدي لها.

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حاول مانشستر سيتي العودة للمباراة بتقليص الفارق وإحراز هدف وفي الدقيقة 35 استلم بيرناردو سيلفا

الكرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ورواغ الظهير الأيمن لسوانزي ثم مرر الكرة إلى ديفيد سيلفا الذي سدد الكرة بشكل رائع داخل المرمي لكن مدافع سوانزي أخرج الكرة من على خط المرمي بأعجوبة وحولها إلى ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني انتفض مانشستر سيتي وتمكن من إدراك هدف في الدقيقة 69 عن طريق بيرناردو سيلفا بعدما سدد الكرة بشكل رائع في أقصي الزاوية اليمني لحارس سوانزي سيتي ولم يتمكن من التصدي لها.

واصل مانشستر سيتي ضغطه على الخصم ومع حلول الدقيقة 79 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء نفذها سيرجيو أجويرو بنجاح ليتعادل الفريقين.

وفي الدقيقة 89 قلب مانشستر سيتي الطاولة على سوانزي سيتي عندما أرسل بيرناردو سيلفا عرضية متقنة من الجانب الأيسر إلى سيرجيو أجويرو سددها برأسية رائعة وأسكنها مرمي سوانزي معلنًا الهدف الثالث لفريقه وينجح فريقه في الفوز بالمباراة.

شاهد أهداف المباراة :