الأهلي راحة 72 ساعة بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

منح الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة لمدة 72 ساعة بعد مباراة شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات بدوري شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات بدوريأبطال أفريقيا. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري يوم 30 مارس الجاري بداية من يوم الأربعاء المقبل على ملعبه مختار التتش.

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