الأهلي راحة 72 ساعة بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

منح الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة لمدة 72 ساعة بعد مباراةشبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات بدوري
أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري يوم 30 مارس الجاري بداية من يوم الأربعاء المقبل على ملعبه مختار التتش.
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