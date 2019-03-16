بيلباو يعمق جراح أتلتيكو مدريد ويقدم هدية ثمينة لبرشلونة

قدم أتلتيك بيلباو، هدية كبيرة لبرشلونة، بعد أن أسقط ملاحقه على الصدارة أتلتيكو مدريد (2-0) اليوم السبت، على ملعب "سان ماميس" ضمن الجولة الـ28 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".



وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، افتتح الفريق الباسكي سجل التهديف بدءًا من الدقيقة (73) بقدم النجم الشاب إينياكي ويليامز بعد أن حول عرضية أرضية من داخل المنطقة من إينيجو كوردوبا داخل الشباك الخالية.



وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق، أمَّن أصحاب الأرض الانتصار بهدف ثان بتوقيع المهاجم الشاب كينان كودرو بعد تسديدة اصطدمت في قدم أحد مدافعي الأتلتي، وسقطت من فوق الحارس السلوفيني يان أوبلاك في الشباك.



وواصل "الروخيبلانكوس" بهذه النتيجة، مسلسل الصدمات بعد توديع دوري الأبطال منذ أيام بالخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، واليوم بخسارة تعقد من حظوظه في منافسة برشلونة على لقب الليجا.



وتجمد رصيد كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني عند 57 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن البلوجرانا، قابلة لأن تصبح 10 حال عودة الكتيبة الكتالونية بالنقاط الثلاث من ملعب "بينيتو فيامارين" معقل ريال بيتيس، مساء الأحد.



على الجانب الآخر، رفع الانتصار رصيد "أسود الباسك" لـ37 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا.



المصدر: موقع كورة