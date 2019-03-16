رياضة | راموس يوجه رسالة "حربية" إلى جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يوجه رسالة "حربية" إلى جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الاسباني، أن فريقه سيظل يُقاتل حتي النهاية من أجل الجماهير المدريدية، وجاء ذلك بعد الفوز الساحق الذي حققه الملكي على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 2-0 في أول مباريات المدرب الجديد زين الدين زيدان.

وكتب "راموس" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سنقاتل حتى النهاية لهذا الشعار ، لهذا القميص ، من أجل جماهيرنا".

Advertisements

وكان فريق ريال مدريد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد فريق أياكس امستردام الهولندي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 54 نقطة.