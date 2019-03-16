رياضة | برشلونة يقترب من حسم صفقة "الهداف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من حسم صفقة "الهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني متابعة لوكا يوفيتش، مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت، تمهيدًا لضمه لصفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يحاول في الفترة الحالية تجميع كل التقارير الفنية عن يوفيتش، من أجل ضمه في الموسم المقبل.

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وقرر النادي الكتالوني متابعة مهاجم فرانكفورت بشكل مباشر تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الفريق الألماني هذا الموسم، حيث خاض 35 مباراة وسجل 22 هدفًا.

وسيتابع برشلونة اللاعب في مواجهتي صربيا أمام ألمانيا والبرتغال قبل حسم التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة أن أبيدال لم يتحدث مع النادي الألماني بشأن اللاعب على الإطلاق.