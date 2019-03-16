رياضة | صفقة الموسم.. نجم فرنسا الأول يجبر برشلونة على إعادة أوراقه في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الموسم.. نجم فرنسا الأول يجبر برشلونة على إعادة أوراقه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي برشلونة في التعاقد مع مهاجم نادي أتليتكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة ‏L’Équipe، إلى أن أنطوان جريزمان أعاد التفكير بمُستقبله بعد الإقصاء من يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ويريد الرحيل إلى البارسا في الصيف القادم وتصحيح خطأ الموسم الماضي.

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وذكرت التقارير أن مبلغ 120 مليون يورو على أبعد تقدير ستجعل من الفرنسي لاعباً لنادي برشلونة في يونيو 2019، ويبدو أن الصفقة أصبحت أقرب مما كانت من قبل.

وتعرض نادي أتليتكو مدريد منذ قليل، للهزيمة أمام فريق أتليتك بلباو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.