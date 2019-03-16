رياضة | مع اقتراب النهاية.. أفضل 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع اقتراب النهاية.. أفضل 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب موسم 2018 - 2019 من الانتهاء، واشتدت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي المتصدر وليفربول الثاني، حيث تفصل نقطة واحدة فقط بين الفريق مع تبقي 8 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي.

كما تشهد المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الأوروبية صراع كبير بين توتنهام، آرسنال، تشيلسي ومانشستر يونايتد، بعد أن أصبح الفارق بين صاحب المركز الثالث والسادس هو 4 نقاط فقط.

وخلال الفترة الأخيرة ظهر العديد من النجوم بشكل رائع في أهم فترات الموسم، حيث يهدف كل نجم لمساعدة فريقه على الظهور بشكل جيد خلال منافسات البريميرليج، خاصة مع اقتراب النهاية.

في إطار ذلك يرصد "الخليج 365 الرياضي" أفضل 5 نجوم في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

بول بوجبا "مانشستر يونايتد"

منذ تولي النرويجي أولي جونار سولشاير القيادة الفنية لمانشستر يونايتد، ظهر اللاعب الفرنسي بول بوجبا بشكل مغاير تماما عما كان عليه مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

حيث تمكن بوجبا من تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 أخرين في أخر 13 مباراة مع مانشستر يونايتد، وساهم في تأهل الشياطين الحمر إلى الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعول جماهير اليونايتد على بوجبا بعد تبقي 8 جولات فقط على نهاية البريميرليج، حيث تأمل جماهير الشياطين الحمر في إنهاء الدوري بالمراكز الأربعة الأولى والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي"

أحد أفضل المهاجمين في الفترة الماضية، حيث يتصدر الأرجنتيني أجويرو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدف، بفارق هدف عن النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول، هاري كين مهاجم توتنهام وأوباميانج نجم آرسنال.

ويأمل سيرجيو أجوير في حصد لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم، بعد أخر مرة توج بهذا اللقب موسم 2014 - 2015 عندما نجح في تسجيل 34 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضع جماهير السيتي أمالها على النجم المتألق في حصد لقب البريميرليج هذا الموسم، بعد وجود منافسة حامية مع ليفربول صاحب المركز الثاني.

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فابيانسكي "ويست هام"

الحارس الوحيد داخل القائمة من خارج الأندية الستة الكبرى، يقدم فابيانسكي هذا الموسم أداء أكثر من رائع مع ويست هام، حيث يعد أكثر حارس تصدى لكرات خطيرة هذا الموسم بالبريميرليج.

تمكن فابيانسكي من إنقاذ ويست هام في العديد من المرات بردود فعله الرائعة خلال المباريات، حيث يتواجد دائما في المكان المناسب لحماية شباك فريقه.

كما يعد صاحب الـ33 عاما من أفضل حراس الدوري الإنجليزي لعبا للكرة بأقدامه، ليتفوق على الثنائي البرازيلي إيدرسون وبيكر حراس مرمى مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

فيرجيل فان دايك "ليفربول"

يعد الهولندي فان دايك أفضل مدافع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث استقبل خط دفاع الريدز بقيادة فان دايك هذا الموسم 17 هدف فقط .

وبفضل ضرباته الرأسية وسرعته الكبيرة ساهم فان دايك في خروج العديد من المباريات بشباك نظيفة مع تألق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

وتهدف جماهير ليفربول في استمرار المستوى الرائع لفان دايك مع تبقي 8 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي.

رحيم سترلينج "مانشستر سيتي"

أفضل وأكثر لاعب ثباتا في المستوى هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، أظهر النجم الإنجليزي أدائه المميز من خلال مهاراته الرائعة وسرعته الكبيرة وتسجيل وصناعة العديد من أهداف مانشستر سيتي.

تألق رحيم سترلينج بشكل لافت تحت القيادة الفنية للأسباني بيب جوارديولا، حيث سجل صاحب الـ23 عاما 15 مرة في 27 مباراة مع السيتي بالبريميرليج، وصنع 9 أهداف.

كما تمكن من تسجيل هاتريك في شباك واتفورد بالجولة الماضية من البريميرليج، ومع اقتراب نهاية الموسم يبدو أن الإنجليزي الشاب سيحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة إذا توج السيتي باللقب.