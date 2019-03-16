رياضة | الأهلي يرفع رصيده في شباك الفرق الجزائرية إلى 25 هدفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع رصيده في شباك الفرق الجزائرية إلى 25 هدفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري الأبطال.

فوز الأهلي بثلاثية نظيفة مساء اليوم بات الفوز الأكبر للفريق في تاريخ مواجهاته على حساب الفرق الجزائرية في البطولات الإفريقية بعدما كان أكبر فوز على حساب مولودية العاصمة بنتيجة ٣-١ في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة ١٩٨٤.

Advertisements

يعد فوز الأهلي اليوم هو الفوز العاشر للأهلي أمام أندية الجزائر من أصل ٢١ مباراة وكان التعادل حاضرا في ٦ مباريات فيما خسر الأهلي في ٥ مباريات .

ثلاثية الأهلي مساء اليوم رفعت غلة أهداف الأهلي في شباك الفرق الجزائرية إلى ٢٥ هدفا، سجلها ١٨ لاعبا يتقدمهم عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق برصيد ٣ أهداف.