رياضة | بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على حساب هيرتا برلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على حساب هيرتا برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من مضيفه هيرتا برلين 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من ال دوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز لايبزج على شالكه 1 / صفر وأوجسبورج على هانوفر 3 / 1 وفولفسبورج على فورتونا دوسلدورف 5 / 2 وتعادل شتوتجارت مع هوفنهايم 1/1.

وتقدم هيرتا برلين بهدف سجله سالومون كالو في الدقيقة الرابعة وتعادل توماس ديلاني لبوروسيا دورتموند وأضاف كالو الهدف الثاني لبرلين في الدقيقة 35 من ركلة جزاء وتعادل دان اكسل زاجادو لدورتموند في الدقيقة 47 قبل أن يسجل ماركو ريوس هدف الفوز بدورتموند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد جوردان توروناريجا ووداد إيبيشيفيتش لاعبا هيرتا برلين في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة بايرن ميونخ، الذي تراجع للمركز الثاني، مع ماينز غدا الأحد.

وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق لايبزج على ضيفه شالكه 1 / صفر خلال المباراة.

ويدين لايبزج بالفضل في هذا الفوز للاعبه تيمو فيرنير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ورفع لايبزج رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للهولندي المخضرم هوب ستفينز الذي تولى تدريب شالكه أمس الجمعة خلفا لدومينيكو تيديسكو الذي أقيل من منصبه أمس الأول الخميس.

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ويعد هذا الفوز هو الرابع عشر للايبزج في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لشالكه في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثالثة، قلب فريق أوجسبورج تأخره بهدف أمام ضيفه هانوفر إلى فوز 3 / 1.

وتقدم هانوفر بهدف سجله هندريك ويداندت في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل أوجسبورج ثلاثة أهداف عن طريق سيرجيو كوردوفا في الدقيقة 65 ووجوناثان شديم في الدقيقة 78 وأندريه هان في الدقيقة 86.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، اكتسح فولفسبورج ضيفه فورتونا دوسلدورف 5 / 2.

وتقمص فورتر فيجورست دور البطولة لفولفسبورج بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 54 و59 و88 فيما أضاف الهدفين الآخرين أدمير محمدي وروبن كوخ في الدقيقتين 34 و57.

وسجل هدفي فورتونا دوسلدورف كان إيهان في الدقيقة 30 وبينيتو رامان في الدقيقة 65.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف فرايبورج.

وفي المباراة الخامسة، تعادل شتوتجارت مع ضيفه هوفنهايم 1/1.

وتقدم هوفنهايم بهدف سجله أندريج كراماريتش في الدقيقة 42 وتعادل شتوتجارت عن طريق ستيفين زوبير في الدقيقة 66.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.