رياضة | دوري القطاعات 2001.. المنيا يحقق فوزًا غاليًا على بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري القطاعات 2001.. المنيا يحقق فوزًا غاليًا على بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق كرة القدم مواليد 2001بنادي المنيا فوزا غاليا، اليوم السبت، على غريق بني سويف بنتيجة 3\1 ، ضمن مباريات دوري القطاعات.

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب المنيا الجديدة أداء قوي من قبل الفريق المنياوي، حتى تمكنوا من إحراز ٣ أهداف احرزها كل من : اللاعب عمر رضا ، على يسري النص ، و شعبان جميل، ولم تستقبل شباكهم سوا هدف واحد.

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بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا الى 6نقاط في المركز الاول، بينما يحتل فريق التليفونات المركز الثاني برصيد4 نقاط.

وتضم مجموعة المنيا في هذه البطولة 6 فرق هي ( المنيا – مركز شباب ناصر ملوي – تليفونات بني سويف – نادي بني سويف – الفيوم – هلال الفيوم ).

يقود فريق المنيا 2001 يقوده جهاز فني مكون من محمد جاويش مديرًا فنيًا، وأحمد يحي مدربًا، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، و ياسر عبد الوهاب مدير قطاع الناشئين.