رياضة | وائل حبيب ينفى تصريح رئيس بنى سويف بشأن توقيع عقوبات على الجهاز الفنى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل حبيب ينفى تصريح رئيس بنى سويف بشأن توقيع عقوبات على الجهاز الفنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وائل حبيب مدير الكرة ببنى سويف ما اثير أمس من جانب مجلس إدارة النادى حول اتخاذ قرار بخصم الراتب الشهري لأعضاء الجهاز الفنى بالكامل ولاعبي للفريق وذلك عقب الخسارة أمام تليفونات بنى سويف بنتيجة 4 × 2 بالجولة 22 من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقال مدير الكرة ببنى سويف فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضى" : ما أعلمه جيدا أن أى توقيع خصم يكون على لاعبي الفرق وليس على الأجهزة الفنية والأجهزة المعاونة التى لا تبخل باى جهد يقدم للاعبين".



وأعرب مدير الكرة عن إندهاشه من تصريح المحاسب على سليم رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف بقيامه بتوفير " لبن العصفور " للفريق .



وأضاف من ناحية الإمكانيات والإنفاق التالى يأتى فى المقدمة فرق اسوان والمنيا وسوهاج وديروط وغيرها ثم بنى سويف وما وصل إليه الفريق إنجاز وننافس على القمة حتى الآن بفارق 6 نقاط عن أسوان ونمتتلك جهاز فنى محترم ومدير فنى كفء ، والموضوع ليس إرضاء لأحد أو لجمعية عمومية حتى يتم الإعلان عن خصم رواتب الجهاز الفنى وهو الأمر الغير حقيقى ، نادى بنى سويف أنفق ما يقدر ب 2،5 مليون جنيه منها 700 الف جنيه على فرق قطاع الناشئين وكنا قد نجحنا فى بيع محمد مجلى للمقاولون العرب واحمد منصور لاسوان وعقود لاعبي الفريق أقصاها ما يتقاضاه معتز محروس كابتن الفريق بحوالى 120 الف وهناك فئة تتقاضى 80 وآخرة 60 الف جنيه بجانب بجانب أن اللائحة تنص على خصم 50 % من قيمة العقود حيال عدم الصعود للدورى الممتاز كما أن صرف المكافآت يتم عند احتلال الفريق المركز الأول فقط .

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وتابع قائلا :" خلال موسم ونصف لن يقصر اى فرد بالجهاز الفنى ونحن بانتظار نهاية الموسم وستقدم تقرير المجلس الإدارة وهم لهم الحق فى اتخاذ القرار وفى الوقت ذاته نعمل على انهاء المنافسة لآخر مباراة واجهنا سوء توفيق وسوء اداء من بعض اللاعبين بمباراة التليفونات وخسرنا المباراة والفرقتين ممثلين للمحافظة واشقاء وسيقوم محمد يوسف المدير الفنى بعمل تدوير للاعبين خلال الفترة القادمة وإجراء تغييرات بالتشكيل".



وكان مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى قد أطلق بيانا صحفيا أمس للإعلان عن توقيع خصم مرتب شهر للجهاز الفنى واللاعبين كالتالى : قرر المحاسب علي سليم، رئيس نادي بني سويف، توقيع عقوبة مشددة على لاعبو الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني، وذلك بسبب هزيمة الديربي القاسية أمام تليفونات بني سويف برباعية مقابل هدفين.