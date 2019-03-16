رياضة | روما يسقط أمام سبال بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يسقط أمام سبال بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق سبال على ضيفه إيه إس روما بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 28 من عمر دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وعلى ملعب باولو موتزا، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق محمد سليم فارس في الدقيقة 22.

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ونجح دييجو بيروتي في إدراك هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 53، عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 60، تمكن المهاجم أندريا بيتانيا من تسجيل الهدف الثاني لسبال واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع سبال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس.