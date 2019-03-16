رياضة | روجر فيدرير يتأهل لنهائي أنديان ويلز بعد انسحاب نادال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روجر فيدرير يتأهل لنهائي أنديان ويلز بعد انسحاب نادال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بعدما اضطر غريمه التاريخي ، الإسباني رافاييل نادال للانسحاب من مباراتهما في المربع الذهبي اليوم السبت.

وعانى نادال المصنف الثاني على العالم من إصابة في الركبة اليمنى بعد الفوز على الروسي كارين خاشانوف في دور الثمانية أمس الجمعة.

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واضطر نادال لوضع ضمادة على موضع الإصابة خلال المجموعة الثانية من مباراته أمام خاشانوف.

ولكن بعد المباراة الماراثونية التي استمرت لأكثر من ساعتين، لم يتمكن نادال من خوض تدريبه الاعتيادي صباح اليوم ليضطر اللاعب الفائز بـ17 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للانسحاب من مباراته أمام فيدرر.

وقال نادال "أردت أن أحاول بذل كل ما في وسعي للمشاركة في المباراة، لكن خلال عملية الإحماء صباح اليوم شعرت بألم في الركبة".

ويلتقي فيدرر في النهائي مع الفائز من مباراة دومينيك تيم وميلوس راونيتش.