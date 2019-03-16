رياضة | النصر يسحق الوحدة بالأربعة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يسحق الوحدة بالأربعة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح نادي النصر منافسه الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل مساء اليوم السبت وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت رباعية النصر في شباك الوحدة عن طريق المغربي الدولي عبدالرازق حمدالله خلال الدقائق (8، 54، 60، 85) من عمر اللقاء الذي جمعهما على الملك عبدالعزيز.

وبهذه النتيجة؛ يتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 36 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما النصر يرفع رصيده من النقاط إلى 55 في المركز الثاني.

وغاب محمد عواد عن فريق الوحدة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، فيما يتلقى أحمد حسام ميدو هزيمة جديدة رغم المستوى الجيد والنتائج الأخيرة مع الوحدة.