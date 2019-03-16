رياضة | محمود وادي يسجل هدفا رائعا في شباك سموحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود وادي يسجل هدفا رائعا في شباك سموحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الحزم
0
x
15:00
3
الاتحاد
الوحدة
0
x
19:30
4
النصر
هويسكا
1
x
14:00
3
ديبورتيفو ألافيس
2
x
17:15
0
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
2
x
19:30
0
أتلتيكو مدريد
ليجانيس
-
x
21:45
-
جيرونا
ساسولو
3
x
16:00
5
سامبدوريا
سبال
2
x
19:00
1
روما
تورينو
-
x
21:30
-
بولونيا
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
4
x
18:00
2
سموحة
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
4
x
17:00
3
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
1
x
17:00
2
ليستر سيتي
بورنموث
2
x
17:00
2
نيوكاسل يونايتد
كأس الإتحاد الإنجليزي
واتفورد
2
x
14:15
1
كريستال بالاس
سوانزي سيتي
2
x
19:20
3
مانشستر سيتي
وولفرهامبتون
x
21:55
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أفريقيا 2019
مازيمبي - جمهورية الكونجو
2
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
النادي الإفريقي - تونس
1
x
15:00
0
الإسماعيلي - مصر
بلاتينيوم - زمبابوي
1
x
15:00
2
الترجي الرياضي - تونس
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
18:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الأهلي - مصر
3
x
18:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
سيمبا - تنزانيا
2
x
18:00
1
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
الدوري الألماني
شالكه 04
0
x
16:30
1
لايبزيج
شتوتجارت
1
x
16:30
1
هوفنهايم
فولفسبورج
5
x
16:30
2
فورتونا دوسلدورف
هيرتا برلين
0
x
19:30
0
بوروسيا دورتموند