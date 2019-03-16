انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي المصري يقتلع التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 10:42 مساءً - انتزع النادي الأهلي المصري بطاقة العبور إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بثنائية دون رد، على استاد "برج العرب"، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

منحت "النيران الصديقة" الهدف الأول للفريق القاهري بفضل فاتح طالح في الدقيقة الـ30، قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثاني باللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وعزز حسين الشحات تقدُّم الأهلي بهدف ثالث، قبل 8 دقائق من صافرة نهاية المباراة.

بهذه النتيجة، ضمِن الأهلي تأهله إلى دور الثمانية من موقع الصدارة بوصوله إلى 10 نقاط، متفوقاً بنقطة على سيمبا التنزاني، الذي تغلّب على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل هدف.

وحلّ شبيبة الساورة ثالثاً بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط، في حين قبع فيتا كلوب بقاع ترتيب المجموعة الرابعة بـ7 نقاط فقط.

وفي المجموعة الثانية، حقق الترجي التونسي الفوز على مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين لهدف، مؤكداً تفوقه التام في هذه المجموعة.

أحرز هدفي الترجي محمد أمين المسكيني وآدم الرجيبي بالدقيقتين الـ9 والـ84، في حين جاء هدف بلاتينيوم الوحيد عن طريق عليّ صديقي في الدقيقة الـ63.

ولحِق حوريا الغيني بالفريق التونسي بفوزه على ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها.

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بهذه النتيجة، يتصدر الترجي المجموعة برصيد 14 نقطة، وحلّ حوريا ثانياً برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أورلاندو، في حين جاء بلاتينيوم بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وفي البطولة ذاتها، تأهل فريقا مازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري إلى ربع النهائي القاري رغم فوز الأول على الأخير بهدفين دون رد، في الجولة السادسة للمجموعة الثالثة.

أحرز الهدفين جاكسون موليكا من ضربة جزاء وتريسور مبوتو مابي، في الدقيقتين الـ15 والـ68 من زمن المباراة.

وفي الجولة نفسها للمجموعة ذاتها، تغلب الأفريقي التونسي على ضيفه الإسماعيلي المصري بهدف نظيف، أحرزه غازي العيادي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ75.

بذلك، تصدَّر مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة، وقسنطينة ثانياً بنقطة أقل، بفارق الأهداف عن الأفريقي، الذي ودَّع البطولة رفقة الإسماعيلي الرابع برصيد نقطتين.

كما تأهل فريقا الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رغم الفوز على الأخير الذي حلّ ضيفاً عليه، بهدف نظيف، سجّله محمد ناهيري في الدقيقة الـ63، ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها، تغلّب لوبي ستارز النيجيري على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين دون رد.

أحرز الهدفين عليمي سيكيرو في الدقيقتين الـ3 والـ40 من زمن المباراة.

بذلك تصدَّر الوداد المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن صن داونز، وتأهلا معاً، في حين حلَّ لوبي ستارز ثالثاً برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أسيك ميموزا.