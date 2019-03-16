انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يزور منتخب مصر الأولمبي قطاع غزة هذا الصيف؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 10:42 مساءً - كشف عضو "المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينية"، عبد السلام هنية، أن المنتخب الأولمبي المصري سيزور قطاع غزة ومدينة القدس في شهر يوليو المقبل.

وأشار "هنية" في تصريحات إذاعية، إلى أن الأولمبي المصري سوف يلتقي نظيره الفلسطيني في مباراة ودية، مشدداً في الوقت ذاته على أن العلاقة مع مصر وطيدة.

وبشر هنية الجماهير الرياضية بغزة بإطلاق قناة أمواج الرياضية الثانية (قناة رياضية محلية) فور إزالة العراقيل أمام إدخال المعدات من قبل الاحتلال، وإدخالها عبر معبر رفح تطبيقاً لتحسن العلاقة مع مصر.

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وأشاد هنية بنجاح الخطة الرياضية لعام 2018، التي ارتكزت على إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في عدوانه المتكرر على قطاع غزة، حيث تم إنشاء وافتتاح 5 ملاعب بالرغم من عراقيل الاحتلال.

وحول زيارته الأخيرة للقارة الأوروبية، أوضح المسؤول الفلسطيني أنها ركزت على "استجلاب دعم المؤسسات الدولية للجانب الرياضي، وعدم قصره على المنظور الإنساني في القطاع".

ولفت إلى أن الجولة نجحت في ترتيب بعثات رياضية لعدة دول أهمها جنوب أفريقيا، والدنمارك، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن سكان قطاع غزة يرتبطون تاريخياً بتشجيع المنتخب المصري، كانعكاس لحالة الامتداد والارتباط الوثيقة بين الجانبين، إضافة إلى التاريخ والجغرافيا والقرب بين غزة ومصر.