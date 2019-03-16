انت الان تتابع السقوط الثاني للتوأم.. المصري يقسو على سموحة برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

المصري

قلب فريق المصري البورسعيدي تأخره بهدف للفوز على سموحة، بأربعة أهداف لهدفين، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم الفريق السكندري، عن طريق السيد فريد، وأدرك أحمد ياسر هدف التعادل للمصري، قبل أن يضيف حسين رجب الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى، تقدم فريقه بهدف ثالث، وعاد فريد وقلص الفارق لفريقه، واختتم محمود وادي رباعية الفريق البورسعيدي، الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة بالمركز الرابع عشر.

تقدم سموحة بالهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق السيد فريد من ركلة جزاء، بعد تدخل أحمد مسعود على إيزي إيميكا، وفي الدقيقة 15، أدرك المصري هدف التعادل عن طريق أحمد ياسر، بعدما استقبل عرضية إسلام عيسى برأسية في الشباك. وأحرز حسين رجب الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 60، وسجل إسلام عيسى ثالث أهداف الفريق البورسعيدي

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