انت الان تتابع جماهير الأهلي تهاجم الزمالك ورئيسه في برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

جمهور الأهلى

شنت جماهير الأهلي التي وجدت في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة فريقها أمام شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، هجومًا شديدًا على نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارته، حيث هتفت الجماهير الحمراء بعد تسجيل حسين الشحات هدف فريقه الثالث في المباراة: "حي حي دور الزمالك جي"، كما وجهت هتافات أخرى مسيئة إلى جانب توجيه السباب لرئيس الزمالك، وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة ضمن بها صدارة مجموعته والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

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وأحرز ثلاثية الأهلي، فاتح طالح بالخطأ فى مرماه، في الدقيقة 29 ومروان محسن، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وحسين الشحات، في الدقيقة 81، ليتصدر الفريق الأحمر مجموعته برصيد 10 نقاط في حين ودع شبيبة الساورة الجزائري البطولة بعد أن احتل المركز الثالث فى المجموعة عقب فوز سيمبا الذي تأهل ثانيًا على فيتا