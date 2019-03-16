جماهير الأهلي تهاجم الزمالك ورئيسه في برج العرب

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تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
جمهور الأهلى
شنت جماهير الأهلي التي وجدت في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة فريقها أمام شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، هجومًا شديدًا على نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارته، حيث هتفت الجماهير الحمراء بعد تسجيل حسين الشحات هدف فريقه الثالث في المباراة: "حي حي دور الزمالك جي"، كما وجهت هتافات أخرى مسيئة إلى جانب توجيه السباب لرئيس الزمالك، وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة ضمن بها صدارة مجموعته والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وأحرز ثلاثية الأهلي، فاتح طالح بالخطأ فى مرماه، في الدقيقة 29 ومروان محسن، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وحسين الشحات، في الدقيقة 81، ليتصدر الفريق الأحمر مجموعته برصيد 10 نقاط في حين ودع شبيبة الساورة الجزائري البطولة بعد أن احتل المركز الثالث فى المجموعة عقب فوز سيمبا الذي تأهل ثانيًا على فيتا
وأحرز ثلاثية الأهلي، فاتح طالح بالخطأ فى مرماه، في الدقيقة 29 ومروان محسن، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وحسين الشحات، في الدقيقة 81، ليتصدر الفريق الأحمر مجموعته برصيد 10 نقاط في حين ودع شبيبة الساورة الجزائري البطولة بعد أن احتل المركز الثالث فى المجموعة عقب فوز سيمبا الذي تأهل ثانيًا على فيتا كلوب.
وحرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الوجود في مدرجات استاد برج العرب لمؤازرة الفريق في المباراة.
الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك يوم 30 مارس الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز التي يتصدرها الفارس الأبيض برصيد 52 نقطة جمعها من 21 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة حصدها من 22 مباراة.
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