انت الان تتابع سيمبا يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
سيمبا
حقق فريق سيمبا التنزاني فوزًا غاليًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرتفع رصيد سيمبا إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الرابعة ويحجز تذكرة التأهل إلى ربع النهائي مع الأهلي الذي تصدر المجموعة، بينما ودع فيتا كلوب البطولة بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط وفريق شبيبة الساورة الجزائري بعد أن تجمد رصيده عند 8 نقاط.
وتقدم فيتا كلوب في النتيجة بعد أن أحرز كاسادي كاسينجو هدف الضيوف في الدقيقة 13، لكن لم يستسلم لاعبو سيمبا للنتيجة وتمسكوا بآمالهم في التأهل واستطاعوا العودة للقاء مرة أخرى، بعد أن أحرز محمد حسيني هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36. وكان الفريق التنزاني وجماهيره على موعد مع السعادة بعد أن أحرز كلانوس
وتقدم فيتا كلوب في النتيجة بعد أن أحرز كاسادي كاسينجو هدف الضيوف في الدقيقة 13، لكن لم يستسلم لاعبو سيمبا للنتيجة وتمسكوا بآمالهم في التأهل واستطاعوا العودة للقاء مرة أخرى، بعد أن أحرز محمد حسيني هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36. وكان الفريق التنزاني وجماهيره على موعد مع السعادة بعد أن أحرز كلانوس شاما هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليقود فريقه نحو ربع نهائي البطولة.
كان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما اكتسح نظيره شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، سجل الأهداف، فاتح طالح بالخطأ فى مرماه، ومروان محسن، وحسين الشحات، ويتصدر الفريق الأحمر، مجموعته برصيد 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر سيمبا يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.