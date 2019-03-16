انت الان تتابع سيمبا يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

سيمبا

حقق فريق سيمبا التنزاني فوزًا غاليًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرتفع رصيد سيمبا إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الرابعة ويحجز تذكرة التأهل إلى ربع النهائي مع الأهلي الذي تصدر المجموعة، بينما ودع فيتا كلوب البطولة بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط وفريق شبيبة الساورة الجزائري بعد أن تجمد رصيده عند 8 نقاط.

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وتقدم فيتا كلوب في النتيجة بعد أن أحرز كاسادي كاسينجو هدف الضيوف في الدقيقة 13، لكن لم يستسلم لاعبو سيمبا للنتيجة وتمسكوا بآمالهم في التأهل واستطاعوا العودة للقاء مرة أخرى، بعد أن أحرز محمد حسيني هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36. وكان الفريق التنزاني وجماهيره على موعد مع السعادة بعد أن أحرز كلانوس