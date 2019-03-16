انت الان تتابع الأهلي يكتسح الساورة ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح نظيره شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، سجل ثلاثية المارد الأحمر، فاتح طالح بالخطأ فى مرماه، ومروان محسن، وحسين الشحات، ويتصدر الفريق الأحمر، مجموعته برصيد 10 نقاط في حين ودع شبيبة الساورة الجزائري البطولة، بعد احتل المركز الثالث فى المجموعة عقب فوز سيمبا الذي تأهل ثانيًا على فيتا كلوب.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وحاول الوصول لشباك الفريق الجزائري، وهو ما حدث في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من معلول، في اتجاه مروان محسن الذي صوبها، لتصطدم في المدافع وتسكن الشباك. وفي الدقيقة 45، عزز الأهلي تقدمه بهدف ثان، بعدما تلاعب علي معلول بدفاع الساورة، وأرسل عرضية، تسلمها مروان محسن، داخل منطقة

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