انت الان تتابع الأهلي يكتسح الساورة ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
الأهلي
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح نظيره شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، سجل ثلاثية المارد الأحمر، فاتح طالح بالخطأ فى مرماه، ومروان محسن، وحسين الشحات، ويتصدر الفريق الأحمر، مجموعته برصيد 10 نقاط في حين ودع شبيبة الساورة الجزائري البطولة، بعد احتل المركز الثالث فى المجموعة عقب فوز سيمبا الذي تأهل ثانيًا على فيتا كلوب.
سيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وحاول الوصول لشباك الفريق الجزائري، وهو ما حدث في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من معلول، في اتجاه مروان محسن الذي صوبها، لتصطدم في المدافع وتسكن الشباك. وفي الدقيقة 45، عزز الأهلي تقدمه بهدف ثان، بعدما تلاعب علي معلول بدفاع الساورة، وأرسل عرضية، تسلمها مروان محسن، داخل منطقة
سيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وحاول الوصول لشباك الفريق الجزائري، وهو ما حدث في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من معلول، في اتجاه مروان محسن الذي صوبها، لتصطدم في المدافع وتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 45، عزز الأهلي تقدمه بهدف ثان، بعدما تلاعب علي معلول بدفاع الساورة، وأرسل عرضية، تسلمها مروان محسن، داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني ظل الأهلي مستحوذًا على الكرة، وشارك حسين الشحات، بدلًا من أجاي، وحل ياسر إبراهيم بدلًا من أيمن أشرف.
وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.
وفي الدقيقة 82، اختتم حسين الشحات، ثلاثية المارد الأحمر، بعدما تلاعب رمضان صبحي بدفاع الساورة، ومرر الكرة إلى الشحات، الذي راوغ المدافع والحارس، وسدد الكرة في الشباك.
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