انت الان تتابع مدرب الإسماعيلي يفتح النار على حكم مباراة الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

سيدو مير يانيفسكي

أبدى سيدو مير يانيفسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استياءه الشديد عقب الخسارة أمام الإفريقي التونسي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأبطال إفريقيا، والتي انتهت بهدف دون رد، حيث قال سيدو مير يانيفسكي، في تصريحات عقب المباراة، إن الفريق قدم أداء قويا رغم الهزيمة، مشيرا إلى أن فريق الدراويش تعرض لظلم تحكيمي. وأضاف مدرب الدراويش أن الفريق أغلق الملف الإفريقي ويعمل على تحقيق أهدافه في البطولة المحلية، موضحا أن الجهاز يعمل على تكوين فريق جديد ينافس على البطولة الإفريقية في الموسم المقبل.

Advertisements

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من نظيره الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم السبت، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019. سجل هدف فريق الإفريقي التونسي اللاعب غازي العيادي من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة،