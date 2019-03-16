مدرب الإسماعيلي يفتح النار على حكم مباراة الإفريقي

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
سيدو مير يانيفسكي
أبدى سيدو مير يانيفسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استياءه الشديد عقب الخسارة أمام الإفريقي التونسي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأبطال إفريقيا، والتي انتهت بهدف دون رد، حيث قال سيدو مير يانيفسكي، في تصريحات عقب المباراة، إن الفريق قدم أداء قويا رغم الهزيمة، مشيرا إلى أن فريق الدراويش تعرض لظلم تحكيمي. وأضاف مدرب الدراويش أن الفريق أغلق الملف الإفريقي ويعمل على تحقيق أهدافه في البطولة المحلية، موضحا أن الجهاز يعمل على تكوين فريق جديد ينافس على البطولة الإفريقية في الموسم المقبل.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من نظيره الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم السبت، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019. سجل هدف فريق الإفريقي التونسي اللاعب غازي العيادي من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة،
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من نظيره الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم السبت، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019. سجل هدف فريق الإفريقي التونسي اللاعب غازي العيادي من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ليرفع الفريق الإفريقي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ليفشل في التأهل لدور الثمانية برفقة الإسماعيلي الذي تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة.
ويستعد فريق النادي الإسماعيلي لمواجهة فريق إنبي في مباراة من مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، الموافق 29 من شهر مارس الجاري.
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