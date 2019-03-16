انت الان تتابع دقيقة حداد على مراقب الكاف في لقاء الزمالك ونصر حسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
الزمالك
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مع فريق نصر حسين داي الجزائري، والمقرر لها السادسة مساء غد الأحد، عن الاتفاق على الوقوف دقيقة حداد على الكيني حسين صوالح، مراقب مباراة الإسماعيلي ومازيمبي التى أقيمت بالقاهرة، والذى وافته المنية في حادث سقوط الطائرة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، حيث حضر الاجتماع أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، ومنتصر الرملاوي، إداريا، ومصطفى حسين ميلا. كما شهد الاجتماع، الذي انتهى منذ قليل، الاتفاق على توفير خمسة آلاف شرطي لتأمين مباراة الفريقين، والتي ستجمع بينهما على ملعب 5 يوليو.
ووجد المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريق نادي الزمالك، مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي، للحديث عن المباراة. ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وخلفه بيترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط لكل منهما، ثم جور ماهيا بـ6 نقاط. كان فريق نادي الزمالك قد بدأ مرانه على
ووجد المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريق نادي الزمالك، مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي، للحديث عن المباراة.
ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وخلفه بيترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط لكل منهما، ثم جور ماهيا بـ6 نقاط.
كان فريق نادي الزمالك قد بدأ مرانه على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بعملية إحماء تحت إشراف شيخ بوزيان، مدرب الأحمال، وأمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد، حيث يعد هذا المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق قبل مواجهة بطل الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.
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