انت الان تتابع البريميرليج.. ليستر يعود بفوز ثمين من بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
ليستر سيتي
قلب فريق وست هام يونايتد الطاولة على نظيره، هيديرسفيلد، بالفوز عليه، بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي. مارك نويل تقدم لويستهام، وأدرك باكونا هدف التعادل لهيديرسفيلد، قبل أن يضيف زميله جرانت الهدف الثاني، وعاد اللاعب ذاته ويضيف ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وقلص أنجيلو الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك هيرنانديز هدف التعادل، وخطف اللاعب ذاته هدف الفوز لفريقه، الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بينما ظل هيديرسفيلد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.
وعاد فريق ليستر سيتي، من ملعب تيرف مور، بفوز ثمين على حساب بيرنلي، بهدفين لهدف، في المواجهة التي شهدت حصول هاري ماجواير، مدافع الثعالب، على البطاقة الحمراء، في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، تقدم ماديسون للضيوف، قبل أن يدرك ماكنيل هدف التعادل لبيرنلي، وفي الدقيقة الأخيرة، خطف مورجان هدف الفوز لليستر،
وعاد فريق ليستر سيتي، من ملعب تيرف مور، بفوز ثمين على حساب بيرنلي، بهدفين لهدف، في المواجهة التي شهدت حصول هاري ماجواير، مدافع الثعالب، على البطاقة الحمراء، في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، تقدم ماديسون للضيوف، قبل أن يدرك ماكنيل هدف التعادل لبيرنلي، وفي الدقيقة الأخيرة، خطف مورجان هدف الفوز لليستر، الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة، في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي، عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.
وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق بورنموث ونيوكاسل، كينج أحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك روندون هدف التعادل للضيوف، وعاد كينج ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، أدرك ريتشي، هدف التعادل لنيوكاسل، الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز 13، بينما جاء بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.
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