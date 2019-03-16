الان تتابع النصر يسحق الوحدة بـ”سوبر هاتريك” حمدالله والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365
سحق فريق النصر نظيره الوحدة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الجولة 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 8، وفي الشوط الثاني واصل حمدالله تألق وسجل هاتريك في الدقائق 58 و60 و87.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 55 نقطة في المركز الثاني وتجمد الوحدة عند 36 نقطة في المركز السادس.
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