شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يفوز على سموحة 2/4 في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارا كبيرا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

سجل رباعية المصري كل من أحمد ياسر وحسين رجب وإسلام عيسى ومحمود وادي في الدقائق 15 و60 و87 و95، بينما سجل هدفي سموحة السيد فريد في الدقيقتين 7 و92، وأضاع نفس اللاعب ضربة جزاء في الدقيقة 97. الفوز رفع رصيد المصري إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الـ15.