شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يفوز على سموحة 2/4 في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارا كبيرا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.
سجل رباعية المصري كل من أحمد ياسر وحسين رجب وإسلام عيسى ومحمود وادي في الدقائق 15 و60 و87 و95، بينما سجل هدفي سموحة السيد فريد في الدقيقتين 7 و92، وأضاع نفس اللاعب ضربة جزاء في الدقيقة 97. الفوز رفع رصيد المصري إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الـ15.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يفوز على سموحة 2/4 في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.