شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة بالأهلى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفتتح فى الثامنة من مساء اليوم الأحد بطولة أفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التى ينظمها النادى، وتستمر فعالياتها حتى 26 مارس الجارى، ويحضر حفل الافتتاح محمود الخطيب، رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة، وتم توجيه الدعوة للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية؛ لحضور الحفل الذى يقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادى بالجزيرة. ويحضر الحفل الدكتور عمرو علوانى، رئيس الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة، ونائبه كلود موبيتا، وهويدا مندى، المدير التنفيذى للاتحاد، إلى جانب عدد من سفراء دول الفرق المشاركة فى البطولة. وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد سراج الدين، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة وتجهيزات صالتى الأمير عبدالله الفيصل والشهداء لاستقبال المباريات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت والخدمات الطبية اللازمة، إلى جانب تخصيص مندوبين لمرافقة الفرق المشاركة فى البطولة وتسهيل مهمتها، وتوفير الأجواء اللازمة لجميع الفرق. ومن المقرر أن يستهل الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادى رحلة الدفاع عن اللقب الذى حصل عليه فى العام الماضى، بمواجهة مهمة أمام فريق كانون الكونغولى والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بعد أن تواجد على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب فرق الجمارك النيجيرى ويو إس إف إيه البوركينى وفريق كانون الكونغولى. فيما ضمت المجموعة الثانية فرق قرطاج التونسى، وسبورتنج من مصر، ودى جى إس بى الكونغولى، والبنك التجارى الكينى، وضمت المجموعة الثالثة فرق الصيد، والأنابيب الكينى وفاب الكاميرونى، وريفينيو الرواندى، بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق السجون الكينى، والشمس، وأسيك ميموزا الإيفوارى، والمجمع البترولى الجزائرى، وجامعة نكومبا الأوغندى.