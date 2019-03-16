شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الاتحاد يتحفز لتعميق جراح الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى، عند السادسة مساء اليوم الأحد، فريقا الاتحاد السكندرى وحرس الحدود، على أرض ملعب استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة ومعنوياته مرتفعة بعد الفوز فى آخر جولتين أمام الإنتاج الحربى والجونة، وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 31 نقطة، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة حلمى طولان، لمواصلة العروض القوية بتحقيق الفوز ومواصلة تحسين مركزه فى المسابقة، مستغلاً الروح المعنوية المرتفعة للاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز. من جانبه، أكد «طولان» للاعبيه أن مباراة اليوم تمثل عنق زجاجة للفريق، وأن الفوز بها سيزيد من الاستقرار على المستويين الإدارى والفنى، وهو ما يسعى لتحقيقه. ويغيب عن صفوف الاتحاد نور السيد لحصوله على الإنذار الثالث. فى المقابل، يدخل حرس الحدود المباراة، بقيادة مديره الفنى طارق العشرى، محتلاً المركز الثانى عشر فى جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، ما يزيد من صعوبة المواجهة بين الفريقين. ووعد محمد مصيلحى، رئيس النادى، لاعبيه بصرف مكافأة إجادة لهم فى حالة استمرار الانتصارات، وأكد حرصه على متابعة التدريبات الأخيرة وعقده اجتماعاً مع «طولان» لمناقشة آخر استعدادات الفريق لمواجهة الحرس.