شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الإعلانات تتجدد فى المنتخب .. و«أجيرى» يستفسر عن الطائرة الخاصة لـ«النيجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم طلبهم بإنهاء أزمة استغلال صورهم فى إعلانات الشوارع والقنوات الفضائية خلال بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها بمصر فى 21 يونيو المقبل. ووفقا لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، فإنه ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن وضع لائحة خاصة باستغلال حقوق اللاعبين فى الإعلانات التابعة للشركة الراعية، مشيرا إلى أن اللاعبين لا يحق لهم المطالبة بحقوق إعلانية فى المناطق التابعة للبطولة باعتبار أنها حقوق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، أسوة بما كان يحدث فى مونديال روسيا 2018، ولفت «لهيطة» إلى أن المنتخب الوطنى يخضع للوائح الكاف سواء داخل فندق الإقامة أو ملاعب التدريب أو المباريات مثل بقية المنتخبات الأخرى التى ستشارك فى البطولة، وأكد لهيطة أنه لا يمكن أن يضع لائحة من تلقاء نفسه فى هذا الأمر قبل أن يجلس مع مجلس الجبلاية أو يتم تكليفه، على أساس أن اتحاد الكرة قد تكون لها وجهة نظر أخرى. من جهة أخرى ينتظر الجهاز الفنى، بقيادة خافيير أجيرى، رد الشركة الراعية بالتأكيد على تجهيز الطائرة الخاصة للبعثة التى ستقل الفريق إلى النيجر يوم 21 من الشهر الجارى، فيما يجتمع اليوم المدير الفنى مع اللاعبين المنتظمين فى المعسكر للتأكيد على أهمية المباراتين المقبلتين فى اختياراته للقائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، خصوصا أن هناك عددا من اللاعبين ينضمون للمعسكر لأول مرة.

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