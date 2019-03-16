شكرا لقرائتكم خبر عن «رفع الأثقال» يحصد 3 ميداليات ذهبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبوظبي)

واصل فريق الأولمبياد السعودي المشارك في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية تحقيق نتائج إيجابية، في إطار منافسات اليوم الثاني من أيام البطولة.

وقدم اللاعب حسن الحضريتي (23 عاماً)، أداءً مميزاً في مختلف منافسات رفع الأثقال، الأمر الذي أهله للحصول على ذهبية المنافسات المجتمعة، وذهبية رفعة القرفصاء، وذهبية الرفعة الميتة، إضافة إلى فضية الرفعة الصدرية، فيما حقق زميله في الفريق ناصر الدوسري (22 عاماً)، برونزية رفعة القرفصاء.

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وفي إطار مختلف المنافسات الرياضية، حقق فريق كرة السلة السعودي الموحد للرجال الفوز بنتيجة (31/13) ضد نظيره الفنلندي بعد أداء مميز قدمه الفريق السعودي.

ومن ناحية أخرى، حقق السباح علي القحطاني (30 عاماً)، برونزية السباحة 50م حرة ضمن المنافسات التي استضافتها إمارة دبي.

وتشارك المملكة العربية السعودية بأكبر فريق في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، حيث يتألف من 50 رياضياً، بواقع 21 رياضية و29 رياضيا، في 10 رياضات، بما في ذلك كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، البولينج، والرياضات الموحدة. كما يرافق المنتخب وفد يضم ممثلين عن اتحاد الأولمبياد الخاص السعودي، ومدربين، وأخصائيي رعاية صحية، إضافة إلى أفرادٍ من أسر اللاعبين، وأكثر من 200 متطوع.