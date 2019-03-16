شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشئو الأخضر» يتأهل للآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة الطاولة، إلى البطولة الآسيوية التي ستقام منافساتها في منغوليا مطلع سبتمبر القادم بعد مشاركته في التصفيات التأهيلية للبطولة الآسيوية لكرة الطاولة، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

وحل منتخبنا الوطني في المركز الثاني بعد أن خسر مباراته الأولى أمام المنتخب العراقي بنتيجة 3/2، وفوزه على المنتخب الأردني 3/2، والمنتخب الإماراتي 3/2، والمنتخب السوري 3/0.