شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز لكرة السلة: أحد يتصدر وهبوط النهضة والسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

اختتمت مساء اليوم (السبت) مباريات الدور التمهيدي من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة خمس مباريات جمعت النصر مع السلام، والاتحاد مع الأنصار، وأحد مع الفتح، والوحدة مع الأهلي، والهلال مع النهضة.

وفاز النصر على السلام بنتيجة 74-95، فيما تمكن الاتحاد من الفوز على ضيفه الأنصار بنتيجة 80-81، وحقق أحد الفوز على ضيفه الفتح بنتيجة 68-74، وعاد الأهلي من مكة المكرمة بفوز على مضيفه الوحدة 62-90، ونجح الهلال في تحقيق الفوز على ضيفه النهضة بنتيجة 76-60.

و تأهلت الأندية أصحاب المراكز من الأول وحتى السادس إلى مرحلة الأدوار النهائية playoffs وهي أحد والفتح والأهلي والاتحاد والنصر والهلال، فيما هبط النهضة والسلام إلى دوري الدرجة الأولى.