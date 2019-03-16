شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة حائل الدولية دوري عالمي رسمي للشطرنج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

واصلت بطولة حائل الدولية للشطرنج منافساتها اليوم (السبت) لليوم الثاني على التوالي في صالة ملينيوم شمال حائل، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من أوروبا وشرق أسيا ومن أفريقيا ومشاركة محلية من مختلف مناطق المملكة، وتعد البطولة بمثابة أول دوري عالمي رسمي للشطرنج، ورصد الاتحاد السعودي للشطرنج مكافآت مالية لأبطال اللعبة قيمة تصل لـ 150 ألف ريال.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان إن البطولة تحظى برعاية من القيادة الرشيدة وبإشراف مباشر من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي وأمير منطقة حائل، مبينا أن الدعم الذي يجده اتحاد الشطرنج كبير، متمنياً أن نقطف ثمار هذا الجهد مستقبلاً بالصورة التي نتطلع لتسجيلها باسم مملكتنا الغالية، مشيراً إلى أن الدعم الذي يلقاه اتحاد الشطرنج سيسهم بشكل مباشر نحو نشر اللعبة بين أوساط الشباب.

وأضاف : التنظيم الرائع والشراكة بين الاتحاد وغرفة حائل حقق نجاحاً كبيراً وحائل ليست غريبة على الاستضافة الدولية فهي تستضيف كل عام أقوى راليات الشرق الأوسط من خلال رالي حائل، لافتاً إلى أن بطولة حائل للشطرنج مستمرة للعام القادم بعد النجاح الأخير.