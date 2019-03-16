المصري يدخل المربع الذهبي بالدوري بعد فوزه علي سموحة

دخل المصرى البورسعيدى المربع الذهبى بالدورى الممتاز بعد التغلب على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

وتوجه لاعبو المصرى البورسعيدى قبل المباراة لمصافحة حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق البورسعيدى والحالى لسموحة، ثم بدأت المباراة بنشاط هجومى من جانب المصرى ومن هجمة لأحمد فتوح ظهير سموحة نجح باسم مرسى فى الحصول على ركلة جزاء للفريق السكندرى فى الدقيقة 7 تقدم لها سيد فريد مدافع الفريق وسجلها فى شباك المصرى لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح سموحة.

وفى الدقيقة 15 من هجمة للمصرى استطاع إسلام عيسى توجيه كرة عرضية قصيرة من داخل منطقة الجزاء تجاه مرمى سموحة ليقابلها أحمد ياسر مهاجم الفريق البورسعيدى برأسية فى شباك الفريق السكندرى لتصبح النتيجة 1 / 1 وشهد هذا الشوط بعض التوقفات لاحتساب بعض الأخطاء على اللاعبين بجانب توقف آخر لإصابة أبو جبل حارس سموحة قبل أن يتم يستكمل اللقاء وتوقف مرة أخرى نظرا لتغيير الكرة بسبب حجمها.

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فى الشوط الثانى نجح المصرى عن طريق حسين رجب أن يضيف هدفه الثانى لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق البورسعيدى بعدما كان متأخرا بهدف قبل أن يتعادل له أحمد ياسر ويسجل له حسين رجب الهدف الثانى، ثم توالت المحاولات من المصرى لتسجيل الهدف الثالث مع وجود محاولات من سموحة نحو إدراك التعادل دون جدوى قبل أن يغتال إسلام عيسى صانع ألعاب المصرى أحلام الفريق السكندرى فى التعادل، وذلك بتسجيله الهدف الثالث للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 87 بعد التوغل فى منطقة الجزاء بانطلاقة ليسجل الهدف فى شباك أبو جبل وتصبح النتيجة 3 / 1، قبل أن ينجح سيد فريد مدافع سموحة فى تسجيل هدف ثانى لفريقه ليتم تقليص الفارق وتصبح النتيجة 3 / 2.

ولم تنته الإثارة فى المباراة ونجح محمود وادى مهاجم المصرى فى تسجيل الهدف الرابع من منتصف الملعب فى مرمى أبو جبل المتقدم لتصبح النتيجة 4 / 2 لصالح الفريق البورسعيدى، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لسموحة وأهدرها سيد فريد.

بهذا الفوز رفع المصرى البورسعيدى رصيده إلى النقطة 41 وارتقى من المركز الخامس إلى المركز الرابع ليدخل المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 25 ويحتل المركز الخامس عشر فى جدول الدورى.

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