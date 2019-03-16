شكرا لقرائتكم الصين تتقدم بطلب ترشيح لاستضافة كأس آسيا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 18:13

شنغهاي - أ ف ب - تقدمت الصين بطلب ترشيح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، في خطوة يؤمل منها تعزيز تنمية كرة القدم في البلاد الراغبة في التحول قوة عالمية كبرى في اللعبة الشعبية، بحسب الإعلام الرسمي.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاتحاد الصيني لكرة القدم «تقدم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد استعدادات مفصلة»، ناقلة عن مصادر في الاتحاد أن هذه الاستضافة «ستسهل تنمية كرة القدم في الصين».

وسبق للصين أن استضافت البطولة القارية عام 2004، إلا أن خطوتها الحالية تأتي في ظل سعي رسمي بإيعاز مباشر من الرئيس شي جينبينغ لتعزيز كرة القدم في البلاد، والتحول إلى قوة مؤثرة على الصعيد العالمي، ووسط تقارير عن رغبة صينية باستضافة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في العام 2030 أو 2034.

ويتوقع أن تلقى الصين منافسة قوية على كأس آسيا 2023 من كوريا الجنوبية، التي سبق لها أن أبدت رغبة في الاستضافة، علماً بأن الأخيرة تشاركت مع اليابان في استضافة نهائيات كأس العالم 2002.