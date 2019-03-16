شكرا لقرائتكم الزمالك ونصر حسين داي في موقعة «المصير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 20:14

يحل الزمالك المصري ضيفاً على نصر حسين داي الجزائري على ملعب الخامس من يوليو بالجزائر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفيديرالية الأفريقية لكرة القدم.



ويأمل الفريق «الأبيض» بالخروج من المواجهة المصيرية بنقطة التعادل وتفادي الهزيمة، لقطع تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، إذ يحتل المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويطارده بترو أتلتيكو الأنغولى برصيد 7 نقاط، ثم نصر حسين داى بالرصيد ذاته، ثم قورماهيا الكيني في المركز الأخير بـ6 نقاط، لكنه يملك فرصة التأهل في حال فوزه في الجولة ذاتها اليوم على ضيفه بترو أتلتيكو وفوز الزمالك أو نصر حسين، ما يعني أن الفرق الأربعة لديها حظوظ العبور للدور التالي.

من جهته، ينوي المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس الدفع بصانع الألعاب كهربا في التشكيل الأساسي والاحتفاظ بالمغربي حميد أحداد كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، علماً أنه يعول على محمود جنش في حراسة المرمى، وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش في الدفاع، وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما في الوسط، وخالد بوطيب وعمر السعيد في الهجوم، فيما يغيب الجناح الأيسر مصطفى فتحي للإصابة ولاعبا الوسط محمد إبراهيم وأيمن حفني لأسباب فنية.