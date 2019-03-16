شكرا لقرائتكم أرضية الملعب والأحداث السياسية فى أبرز تصريحات جروس عن مواجهة الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على صعوبة مباراة فريقه أمام نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام فى السادسة من مساء غد الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

قال جروس فى المؤتمر الصحفى للمباراة: "لن أتكلم فى السياسية نهائيا وحضرنا إلى الجزائر من أجل خوض مباراة في كرة القدم وإنه لا علاقة له بما يحدث من أمور سياسية والتركيز فى الفوز فقط بالمباراة لإنها فى غاية الصعوبة وكبيرة وحاسمة وندخلها بهدف حصد الثلاث نقاط والصعود لربع نهائى البطولة".

Advertisements

تابع جروس أن المباراة ليست ثأرية كما يحاول البعض تصوير ذلك حيث قال حضرنا إلى الجزائر للعب مع فريق محترم يضم مجموعة من العناصر المميزة ولديه طموح فى تحقيق التأهل هو الآخر لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية وقال إن أرضية ملعب المباراة جيدة ويرى إنها ستساعد فريقه فى تقديم مباراة جيدة وشدد حرصه على التأكيد على اللاعبين بضرورة استغلال جميع الفرص التى سوف تتاح من أجل التسجيل.

واختتم المدير الفنى للزمالك تصريحاته بإن مباراة فريقه أمام نصر حسين داى هى الأهم له فى المجموعة ولا تحتمل أى أخطاء وقال: "لابد أن نكون متحدين ونلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائى".