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شكرا لقرائتكم دورتموند يهزم هيرتا برلين باللحظات الأخيرة ويتصدر البوندزليجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا قاتلا على حساب نظيره هيرتا برلين بنتيجة 3-2 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البوندزليجا.
سجل لهيرتا برلين لنجم الإيفواري المخضرم سالمون كالو في الدقائق 4 ، و35 ، وسجل لدورتموند توماس ديلاني في الدقيقة 14 و زاجادو في الدقيقة 47 . وقبل نهاية المباراة بدقيقة وتحديدا في الدقيقة 93 سجل ماركو رويس هدفا قاتلا لدورتموند ليقود فريقه للفوز 3-2 .
وبهذه النتيجة يحافظ دورتموند على الصدارة بعد أن وصل للنقطة 60 في قمة الدوري الألماني، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ الثاني، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.
دورتموند وبرلين
صراع على الكرة
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