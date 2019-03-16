شكرا لقرائتكم أين محطة الأهلى المقبلة بدورى الأبطال؟ "غينيا-الجزائر -بريتوريا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد لعب الأهلى لمباراة إياب فى دور الثمانية فى دورى أبطال افريقيا على ملعبه، بعد صعوده كأول مجموعته عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائرى، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.
ويواجه الأهلى واحد من ثلاثة فرق وفقاً للقرعة التى سيتم إجراؤها يوم 20 من شهر مارس الجارى، والفرق هى صن داونز وحوريا كوناكرى وشباب قسنطينة.
ونجح فريق الأهلى فى التأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة ليكون ممثل مصر الوحيد بعد خروج الإسماعيلي، عقب خطف بطاقة الصعود من شبيبة الساورة الجزائرى بالفوز عليه 3-0.
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