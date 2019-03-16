شكرا لقرائتكم برشلونة يقترب من الليجا بخسارة أتلتيكو أمام بلباو بهدفين.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة جديدة، هذه المرة على مستوى الدوري الإسبانى بثنائية نظيفة أمام مضيفه فريق أتلتيك بلباو، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح اينياكى ويليامز أهداف أتلتيك بلباو فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، وأضاف كينان كودرو الهدف الثانى للفريق للباسكى فى الدقيقة 85 من عمر المباراة. ويعد فوز بلباو على الروخى بلانكوس هو الأول له فى الدوري الإسبانى منذ عام 2013.

بهذه النتيجة توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 56 فى المركز الثانى، خلف برشلونة المتصدر برصيد 63 نقطة، والذى يلعب غدا الأحد أمام مضيفه فريق ريال بيتيس، بينما رفع بلباو رصيده للنقطة 37 فى المركز التاسع.

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أتلتيكو مدريد وبلباو

دييجو كوستا