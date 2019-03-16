شكرا لقرائتكم أهم مكاسب الأهلى من الفوز على شبيبة الساورة؟ مدرب الحراس يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى لفريق الأهلى أن الفوز اليوم أمام شبيبة الساورة الجزائرى له مكاسب عديدة على رأسها عودة الروح، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب برج العرب، فى الجولة الأخيرة من منافسات دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة ليتأهل الفريق الأحمر لدور الثمانية متصدرا لمجموعته.

Advertisements

وقال طارق سليمان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى إن مشاركة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بعد الاستشارة الطبية وتجرع بعض المسكنات البسيطة، وتم الحديث معه صباح اليوم لإبلاغه بالتواجد بالتشكيل الأساسى للفريق الأحمر ثم التوجه للحارس على لطفى للحديث معه عن الأمر والذى أبدى التزاما بكافة القرارات التى تصدر.

وأشار طارق سليمان أن جمهور الأهلى هو سر الفوز بالمساندة القوية التى تظهر خلال الفترة الحالية للفريق لينجح الفريق الأحمر فى عبور المرحلة الحالية بالتأهل إلى دور الثمانية.