شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد مباريات الذهاب والإياب بدور الـ8 لبطولتى إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الأربعاء 20 مارس الحالى بمقر الكاف بالقاهرة بحضور ممثل واحد من كل ناد. ضمن الأهلى التأهل للدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أفريقيا مع كل من سيمبا التنزانى وصن دوانز الجنوب أفريقى حامل اللقب الترجى التونسى. Advertisements وتقام مباريات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا أيام 5 و6 و7 أبريل، بينما تلعب مباريات الإياب أيام 12، 13 14 أبريل. ومن المقرر أن تبدأ مراحل خروج المغلوب من مسابقة دورى أبطال أفريقيا فى شهر أبريل المقبل بدور ربع النهائى، ومن بعده ستلعب لقاءات نصف النهائى فى نهاية الشهر وبداية مايو المقبل، على أن يلعب ذهاب النهائى أحد أيام 24 إلى 26 مايو والإياب ما بين 31 مايو أو 1 يونيو.

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