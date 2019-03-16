هذا وعد خالد بوطيب لجماهير الزمالك فى مواجهة نصر حسين داى...

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جدة - عمرو شويل أكد المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، أن جميع لاعبى الفريق الأبيض فى قمة التركيز من أجل تحقيق الفوز على نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غدا الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
أضاف خالد بوطيب فى المؤتمر الصحفى للمباراة، إن الفريق سيدخل مباراة نصر حسين داى بهدف حصد النقاط الثلاث ولن يلعب على التعادل على الرغم بأنه يصب فى مصلحة الفريق الأبيض لكن الهدف إنهاء دور المجموعات بفوز على بطل الجزائر وقال:"سنقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف".
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