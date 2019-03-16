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شكرا لقرائتكم "فارس الجزائر" كلمة السر فى سقوط روما أمام سبال بالدورى الإيطالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض فريق روما لخسارة مفاجئة أمام نظيره سبال 2-1، فى المباراة الثانية تحت قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري، وهو اللقاء الذى جمعهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.
تقدم الجزائري محمد فارس لأصحاب الأرض بعد 22 دقيقة، قبل أن يتعادل دييجو بيروتي لروما في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ثم سجل أندريا بيتانا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا.
وشهدت المباراة توتر كبير بين الفريقين والتحامات عديدة من اللاعبين جعلت حكم اللقاء يظهر الكارت الأصفر لـ9 لاعبين بواقع 5 للاعبي روما و4 لفريق سبال.
النتيجة جعلت رصيد روما يتوقف عند 47 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد سبال إلى 26 نقطة في المركز الـ 15.
روما وسبال
سبال وروما
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