مانشستر سيتي ينجو من كمين سوانزي بفوز قاتل 3/2 بكأس الاتحاد...

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جدة - عمرو شويل تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيقه فوزا قاتلا على مضيفه فريق سوانزى سيتي الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ليبرتى"، فى ربع نهائي البطولة.
أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متأخرا بثنائية نظيفة، أمام سوانزى سيتي، جاءت عن طريق مات جريمس من ركلة جزاء فى الدقيقة 20، وأضاف بيرسانت سيلينا الهدف الثانى فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء.
ولكن فى الشوط الثانى نجح السيتى فى قلب الطاولة على مضيفه، بتسجيله 3 أهداف جاءت عن طريق بيرناردو سيلفا، كريستوفر نوردفيلت حارس سوانزى بالخطأ فى مرماه وسيرجيو أجويرو فى الدقائق 69، 78 و 88 من زمن المباراة. ويعد السيتى ثانى المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إنجلترا، بعد واتفورد الذى تخطى كريستال بالاس 2 – 1.
برناردو سيلفا
سيلفا يسجل الأول
هدف سوانزى الثانى
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