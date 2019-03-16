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شكرا لقرائتكم Real madrid vs celta vigo.. زيدان + مودريتش.. فوز و4 أرقام تاريخية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق ريال مدريد أرقاما مميزة للغاية بعد الفوز الذى حققه على سيلتا فيجو 2-0 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى الجولة الـ 28 من الدورى الإسبانى.
/ ريال مدريد لم يخسر فى آخر 10 مباريات ضد سيلتا فيجو فى الليجا الإسبانية (فاز 9 وتعادل 1)، وسجل أهداف بمتوسط 3.7 هدف لكل مباراة.
/ 300 انتصار للقائد سيرجيو راموس فى الليجا (19 من 39 مباراة مع أشبيليه، 281 من 417 مباراة مع ريال مدريد).
/ 200 انتصار حققها الكرواتى لوكا مودريتش بقميص ريال مدريد فى جميع المسابقات من 296 مباراة (48 تعادل ، 48 خسارة)، تفاصيل الإنتصارات: 132 في الدورى 12 فى الكأس، 2 فى السوبر المحلى، 45 فى دورى الأبطال، 3 فى السوبر الأوروبى، 6 فى مونديال الأندية.
/ خاض زيدان مع ريال مدريد المباراة رقم 150 له مع ريال مدريد كمدرب، 105 فوز - 29 تعادل - 16 خسارة - سجل الهجوم 395 هدف - استقبل الدفاع 160 هدف - 9 بطولات.
مباراة زيدان رقم 150 مع الريال
لوكا مودريتش
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