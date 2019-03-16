شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح لاعبيه راحة من التدريبات 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلى أن فوز فريقه اليوم على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية بدورى الأبطال الأفريقى جاء فى وقت مناسب والتأهل إلى الدور ربع النهائى كان مستحقا .

وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أنه تم منح لاعبى فريق الاحمر راحة لمدة ثلاث أيام لرفع الضغط والإستشفاء لدى اللاعبين خلال المرحلة المقبلة قبل العودة مرة أخرى لمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأختتم مدير الكرة بالأهلى تصريحاته أنه تم من الإنتهاء من مرحلة هامة ولكن المواجهات القادمة سوف تشهد صعوبة بسبب قوة الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

أسقط الأهلى ضيفه شبيبة الساورة الجزائرى، بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.