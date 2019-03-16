شكرا لقرائتكم البلجيكى سيدومير بعد خسارة الإسماعيلى: الحكم ظلمنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفنى للإسماعيلى على أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة أمام الإفريقى لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال يانوفيسكي فى تصريحات غاضبة خلال المؤتمر الصحفى: ”للأسف الشديد نخسر مباراة لم نكن نستحق فيها الخسارة مقارنة بما قدمناه على امتداد المباراة”.

وأردف: ”أعلم أن المنافس كانت لديه الرغبة فى الفوز بحثا عن الترشح لكننا جئنا إلى تونس لتحقيق نتيجة إيجابية والدفاع عن سمعة النادى، لم نلعب بتراخى كما تصور البعض”.

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واستكمل: ”أداء الحكم فى لقاء اليوم كان سيئا للغاية وأراه أحد الأسباب الرئيسية في الهزيمة ،ركلة الجزاء التي حصل عليها الإفريقي عليها علامات استفهام كثيرة”.

وتابع: “”قدمنا مباراة جيدة وهددنا مرمى المنافس في العديد من المرات لاسيما خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول”.

وختم “على كل علينا أن نواصل العمل وألا نتأثر بالخروج من المسابقة الإفريقية والتركيز على سباق الدوري، وكأس مصر”.